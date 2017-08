ULSTER GP: Full round-up of Wednesday's practice times

It was all about one man on Wednesday as Peter Hickman completed a clean sweep in the Superbike, Superstock and Supersport practice sessions to raise expectations ahead of Saturday’s MCE Ulster Grand Prix.

Hickman has already lapped at 132.453mph on the Smiths BMW and should further dry weather prevail at Dundrod, the Smiths Racing rider believes the lap record – held by Ian Hutchinson at 134.089mph – could even be pushed close to 136mph.

Peter Hickman has been in blistering form on the Smiths Racing BMW.

Wednesday practice times:

Dundrod 150 Superbike:

1 P Hickman (BMW) 131.757mph

2 B Anstey (Honda) 131.071mph

3 C Cummins (Honda) 130.508mph

4 W Dunlop (Yamaha) 129.248mph

5 D Sheils (Suzuki) 128.336mph

6 M Dunlop (Suzuki) 128.177mph

7 D Harrison (Kawasaki) 128.072mph

8 D Kneen (BMW) 127.976mph.

UPG Superbike (1st qualifying):

1 P Hickman (BMW) 132.453mph

2 B Anstey (Honda) 131.733mph

3 C Cummins (Honda) 131.585mph

4 M Dunlop (Suzuki) 131.472mph

5 D Harrison (Kawasaki) 130.858mph

6 D Kneen (BMW) 130.732mph

7 W Dunlop (Yamaha) 130.413mph

8 D Sheils (Suzuki) 130.073mph.

Superstock (1st qualifying):

1 P Hickman (BMW) 131.771mph

2 D Kneen (BMW) 130.005mph

3 D Harrison (Kawasaki) 129.806mph

4 D Sheils (Suzuki) 129.088mph

5 D McGee (Kawasaki) 128.437mph

6 L Johnston (BMW) 128.423mph

7 D Johnson (BMW) 127.965mph

8 J Coward (BMW) 127.600mph.

Supersport (1st qualifying):

1 P Hickman (Triumph) 126.086mph

2 B Anstey (Honda) 126.036mph

3 D Harrison (Kawasaki) 125.641mph

4 W Dunlop (Yamaha) 125.475mph

5 D McGee (Kawasaki) 125.269mph

6 L Johnston (Honda) 124.873mph

7 M Dunlop (Yamaha) 124.738mph

8 C Cummins (Honda) 124.279mph.

Supertwins:

1 I Lintin (Kawasaki) 117.435mph

2 J Cowton (Kawasaki) 117.189mph

3 D McGee (Kawasaki) 117.056mph

4 D Sheils (Kawasaki) 117.018mph

5 D Cooper (Kawasaki) 116.903mph

6 A McLean (Kawasaki) 116.746mph

7 C Elkin (Kawasaki) 116.22mph

8 X Denis (Kawasaki) 113.559mph.

Lightweight:

1 B Anstey (Honda) 113.420mph

2 N Kernohan (Honda) 109.916mph

3 D Morgan (Honda) 108.934mph

4 C Laidlaw (Yamaha 400) 108.699mph

5 S Elliott (Yamaha 400) 108.638mph

6 P Owen (Honda) 108.374mph.

Ultra-Lightweight:

1 P Robinson (Honda M3) 108.536mph

2 C Elkin (Honda M3) 108.454mph

3 J Thompson (Honda) 104.318mph

4 G Dunlop (Honda M3) 103.788mph

5 P Jordan (Honda) 103.174mph

6 N Moore (Honda) 101.530mph.

Dundrod 150 National/Challenge:

1 J Thompson (Kawasaki) 119.378mph

2 R Hodson (BMW) 119.312mph

3 R Wilson (Yamaha) 118.236mph

4 G Lupton (Honda) 117.991mph

5 D Todd (Kawasaki) 117.967mph

6 X Denis (Honda) 117.536mph.